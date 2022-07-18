Опытные хозяйки рассказали, как помочь орхидее перенести жаркое лето
Орхидея хоть и тропическое растение, но пережить знойную пору ей непросто – сильная жара негативно сказывается на состоянии цветка. Рассказываем, как ухаживать за орхидеей летом и что делать, если она начала вянуть.
Лето – время активного роста орхидей. В теплый период года активизируются все жизненные процессы – нарастают листья, развиваются цветоносы, орхидеи зацветают. Но если за окном стоит сильная жара и палящие лучи попадают на цветы, увеличивается риск потерять нежный фаленопсис или орхидею другого вида.
Чем опасно для орхидей жаркое лето:
Оптимальная температура для этих растений – 18-25°С. Если температура воздуха немного повысится, ничего страшного с растением не произойдет.
Но если воздух прогреется до 35°С и температура будет держаться у такой отметки длительное время, орхидея остановится в развитии, иммунитет ослабнет и повысится вероятность заболевания или даже гибели комнатного цветка.
Жаркие дни могут обернуться для орхидей:
солнечными ожогами – прямые лучи солнца могут обжечь листья орхидеи;
перегревом – высокая температура в течение длительного времени негативно скажется на состоянии растения;
дефицитом влаги – в такую погоду воды потребуется больше, иначе растения могут засохнуть;
переливом – в жару цветоводы стремятся обильнее поить свои орхидеи, а излишек влаги провоцирует загнивание корней;
застоем воздуха - недостаточная циркуляция в сочетании с жарой провоцируют развитие гнили, грибковых и бактериальных заболеваний, которые мгновенно поражают растения и сложно лечатся.
Ожог на орхидее проявляется мокнущим или сухим пятном. В первом случае есть вероятность присоединения бактериальной инфекции. Такое растение спасти сложно.
Как определить, что орхидея "перегрелась"? На это указывают следующие признаки:
горячие на ощупь листья,
пожелтевшие участки на листьях и шейке,
увядшие листья орхидеи.
Первый признак недостатка влаги – вялые и безжизненные листья.
При излишней влаге листья орхидей также начинают вянуть, желтеть, а впоследствии опадать. Корни начинают подгнивать.
Для защиты орхидей от ожогов уберите цветы с подоконников, куда длительное время попадают солнечные лучи. В жаркую погоду перенесите растения в притененные места на тумбочках, столиках, полках и стеллажах. Можно поставить горшки даже на пол.
Если подходящего места нет, оставьте орхидею на подоконнике. Но установите защиту на стекло. Подойдет как специальная затеняющая пленка, так и плотный лист бумаги.
Если в доме есть кондиционер, включите его. Это пойдет растениям на пользу. Но только следите, чтобы они находились вдали от потока холодного воздуха.
Если охлаждающего устройства нет, почаще проветривайте помещение, желательно в ночные часы, когда температура падает.
Особое внимание уделите поливу. В жару орхидеям требуется больше воды, поливать их приходится чаще. Когда температура повышается, влаги испаряется больше и корни высыхают быстрее.
Поливайте не по определенному графику, а в зависимости от потребностей цветка.
Орхидеи пора поливать, если:
субстрат в горшке подсох,
корни стали светло-зеленого цвета,
внутри на стенках горшка заметны единичные капли воды,
горшок стал легким.
Для полива используйте мягкую отстоянную воду. Но не переусердствуйте с поливом. Это самая распространенная причина гибели орхидей.
Увеличьте влажность воздуха в помещении. Для этого поставьте рядом с кашпо емкости с водой либо развесьте влажные полотенца.
Опрыскивайте помещение из пульверизатора, но следите, чтобы водяная взвесь не попадала на листья орхидей – это может спровоцировать бактериальную инфекцию и гниль.
От некоторых манипуляций в летний период лучше отказаться. Какие процедуры могут существенно навредить орхидеям?
Пересадка. Это стресс для растения. Если нет серьезных причин, отложите эти действия до наступления более прохладной погоды. В жару ослабленное растение подвержено появлению гнили и развитию бактериальных и грибковых заболеваний.
Подкормки. Не лучшая идея в жару. Из-за высоких температур растение приостанавливается в развитии и не усваивает все микроэлементы. К тому же появляется риск перекормить орхидею и "сжечь" корни.
Обработка от вредителей. Не ведите борьбу с вредителями в жаркую солнечную погоду. При высокой температуре некоторые препараты работают некорректно. При необходимости проводите обработки поздним вечером.
Опубликовано: Ангелина Крент
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