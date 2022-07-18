Арестович: прочность России удивила западных аналитиков

Советник Зеленского Арестович утверждает, что на Западе удивлены способностью России справляться с санкциями.

Алексей Арестович дал интервью "Лучшему радио Израиль", где признал, что западные эксперты недооценили прочность России, ввиду чего за рубежом не могут дождаться эффекта от антироссийских санкций. По мнению самого Арестовича, потенциал российской экономики оказался крепким.

Вместе с тем Алексей Арестович уверен, что распад России является реалистичным сценарием, однако ожидать его в ближайшие годы бессмысленно.