Марбургский вирус в Африке: новая эпидемия или преждевременное беспокойство

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Гана сообщила о своей первой вспышке высоко инфекционной болезни, вызванной марбургским вирусом, на этой неделе после смерти двух неродственных пациентов.

26-летний мужчина и 51-летний мужчина скончались 27 июня после обращения за лечением в одну и ту же больницу с симптомами диареи, лихорадки, тошноты и рвоты, и эксперты из Мемориального института медицинских исследований Ногучи определили, что причиной смерти стал смертельный марбургский вирус.

Что Такое Марбургский Вирус?

Марбургский вирус, относящийся к семейству Эбола, во многих отношениях напоминает Эболу. ВОЗ уточнила, что основным переносчиком марбургской инфекции являются африканские плодовые летучие мыши.

Передача инфекции в Марбурге и симптомы

Марбург распространяется при контакте кожа к коже и с такими материалами, как постельное белье или одежда, которые были заражены инфицированным человеком.

После заражения симптомы могут проявляться от двух дней до трех недель. Начальные симптомы Марбурга включают высокую температуру, сильную головную боль и дискомфорт, а также сильную водянистую диарею, боли в животе и спазмы.

Вирус также классифицируется по сильному кровотечению, которое может начаться через неделю после заражения. В некоторых тяжелых случаях может возникнуть кровотечение из носа, десен и влагалища, а кровопотеря и шок могут быть основной причиной смерти, как правило, через восемь-девять дней после появления симптомов.

Лечение и профилактика

В настоящее время вакцины против вируса Марбург не существует, и ВОЗ заявила, что в настоящее время нет доказанного лечения. Поддерживающая терапия, такая как регидратация с помощью пероральных и внутривенных жидкостей и лечение специфических симптомов, в настоящее время являются единственно возможными методами лечения.