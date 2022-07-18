Диетолог Шайен Бэкингем назвала «здоровые» продукты, в которых соли большее, как в картофеле фри
Потребление большого количества соли негативно влияет на сердце из-за натрия. Взрослым людям рекомендуется ограничить потребление как минимум до 2300 мг в день, а лучше – до 1500 мг.
Проще всего понять, о каком количестве натрия идет речь, на конкретном примере. Так, в маленькой упаковке картофеля фри из McDonald's содержится 180 мг натрия, в среднем – 260 мг, в большом – 400 мг.
Немалое количества натрия содержат и некоторые закуски, которые принято относить к здоровому питанию. Диетолог Шайен Бэкинггем назвала некоторые из них.
Паста сама по себе не является вредным продуктом. А вот соус к ней содержит в среднем 480 мг натрия в одной порции. Это больше, чем в самой большой порции картофеля фри.
Кето-дружественные чипсы с натуральным сыром содержат 350 мг натрия. Это значительно больше, чем в среднем картофеле фри.
Вяленая говядина – это переработанное мясо. Содержание натрия в нем зависит от производителя, но обычно составляет около 590 мг.
Каперсы – очень популярная добавка к блюдам средиземноморской кухни. В ней мало калорий, зато в столовой ложке продукта содержится 238 мг натрия.
В салат, пиццу или другое блюдо кладут не меньше 2 столовых ложек, а значит, в организм поступает около 500 мг натрия.
Опубликовано: Светлана Репина
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