Сунак выиграл третий тур выборов премьер-министра Британии, обойдя Трасс
Политик Риши Сунак выиграл в третьем туре голосования за пост премьер-министра Великобритании.
Британский политик Риши Сунак стал победителем третьего тура выборов премьер-министра страны, вновь собрав большинство голосов избирателей. На втором месте по количеству голосов расположилась Пенни Мордонт, а на третьем - британский премьер-министр Лиз Трасс.
Напомним, что недавно премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своём уходе в отставку, также покину пост лидера консервативной партии. Как выяснилось, Лиз Трасс развернула интернет-кампанию о своей кандидатуре на пост премьер-министра страны ещё до отставки Джонсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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