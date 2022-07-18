Дачники рассказали, как избавиться от пятен на листьях розы

Пятнистость листьев – распространенный недуг многих декоративных растений. В этой статье мы расскажем, из-за чего на листьях розы появляются желтые, черные, белые, коричневые, ржавые и красные пятна.

Коричневые и бурые пятна на розах:

Бурые пятна на листьях розы нередко свидетельствуют о бурой пятнистости (церкоспорозе). При этом у них, как правило, бывает черная кайма. Эту грибковую болезнь провоцируют высокая температура и влажность воздуха.

Темно-бурые пятна также могут сигнализировать и о других грибковых болезнях роз: септориозе, песталоции, филлостиктозе. По внешним признакам пятен эти недуги очень схожи, поэтому новичкам нет смысла ломать голову, какая именно болезнь атаковала розу, а лучше запастись фунгицидами.

Черные пятна на розах:

В начале лета, особенно если оно прохладное и дождливое, на листьях роз могут образоваться темные пятна, которые постепенно сливаются и чернеют. В этих местах нередко появляются вздутия округлой или продолговатой формы.

Эту болезнь называют черной пятнистостью. Ее возбудитель – гриб Marssonina rosae. Со временем пораженные листья опадают, иммунитет растения снижается, цветение не наступает.

На черную пятнистость очень похожи симптомы ложной мучнистой росы. Но при последней болезни пятна на листьях розы могут быть не только черными, но и красновато-бурыми, пурпурными или фиолетовыми.

Белые пятна на розах:

Самая частая причина появления белых пятен на листьях розы – гриб Sphaerotheca pannosa, который вызывает мучнистую росу. Он поражает не только листья, но и бутоны, побеги, плоды растений.

Сначала на пораженных розах появляется белый паутинный или мучнистый налет. Позже он становится буровато-серым. Споры гриба образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния.

Листья у больных роз скручиваются, растения слабеют и рискуют погибнуть во время зимовки. Развитию болезни способствуют сырость, загущенность посадок, избыток азота, дефицит кальция в почве.

Если на верхней стороне листьев розы появляются мелкие белые пятна и крапинки, то причиной тому может быть розанная цикадка. Это желтое насекомое (длиной до 4 мм) легко заметить. Оно прячется на обратной стороне листа вдоль жилок, а если растение потрясти, то цикадка быстро спрыгивает или улетает.

Цикадки выедают мякоть листьев и высасывают из них сок. Обычно они появляются в очень сухую и жаркую погоду. Избавиться от вредителя помогут системные инсектициды (например, Актара).