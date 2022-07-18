Конгрессмен США: Байден показал «средний палец» американцам
Американский конгрессмен Дональдс заявил, что Байден оказал «средний палец» американцам во время своего ближневостночного турне.
18 июля конгрессмен США Байрон Дональдс в аккаунте Twitter высказал своё недовольство действиями президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена во время его визита в Саудовскую Аравию.
Дональдс заявляет, что Байден, показал «средний палец» американцам, которые готовы добывать нефть в месторождениях на территории США, однако не могут получить поддержку правительства, которое выпрашивает нефть на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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