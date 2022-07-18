Лукашенко изменил правила купли-продажи подержанных автомобилей в Беларуси
Белорусское правительство приняло решение изменить правило продажи и приобретения бывших в употреблении машин.
Телеграм-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщает, что 18 июля Александр Лукашенко подписал указ, который меняет правила купли-продажи подержанных автомобилей в Беларуси. Сами положения указа будут считать действующими спустя полгода после публикации данного документа.
Согласно указу Лукашенко, теперь продажа и покупка машин в Беларуси с использованием счёта-справки исключена для сделок между ИП, юридическими лицами и физлицами при наличной форме. Сделки между физическими лицами в такой форме остаются возможными, однако все другие участники рынка обязаны заключать договор в письменной форме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Дачники рассказали, как избавиться от пятен на листьях розы
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Сунак выиграл третий тур выборов премьер-министра Британии, обойдя Трасс
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга