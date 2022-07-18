Лукашенко изменил правила купли-продажи подержанных автомобилей в Беларуси

Белорусское правительство приняло решение изменить правило продажи и приобретения бывших в употреблении машин.

Телеграм-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщает, что 18 июля Александр Лукашенко подписал указ, который меняет правила купли-продажи подержанных автомобилей в Беларуси. Сами положения указа будут считать действующими спустя полгода после публикации данного документа.

Согласно указу Лукашенко, теперь продажа и покупка машин в Беларуси с использованием счёта-справки исключена для сделок между ИП, юридическими лицами и физлицами при наличной форме. Сделки между физическими лицами в такой форме остаются возможными, однако все другие участники рынка обязаны заключать договор в письменной форме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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