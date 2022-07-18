В Гане выявлен очень заразный смертельный вирус Марбург
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на этой неделе в западной части Африки зарегистрирован вирус Марбург. Его особенностью является высокий уровень заразности.
Сообщается, что после положительного результата на данный вирус умерли два человека, не являющиеся родственниками друг друга. Это произошло в южном регионе Ганы.
Марбугр – это вирус, вызывающий высокоинфекционное заболевание. Оно похоже на лихорадку Эбола. Вакцин от этой болезни нет.
Сейчас в Гане проводится работа по выявлению и изоляции и контактов, смягчением распространения вируса. В страну направлены специалисты ВОЗ.
Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти говорит, что органы здравоохранения отреагировали быстро, поэтому получили преимущество в подготовке к возможной вспышке.
Смертность от Марбурга достигает 90%. Это разновидность геморрагической лихорадки. Предполагается, что люди заразились вирусом от африканских фруктовых летучих мышей.
Заболевание не распространяется воздушно-капельным путем. Он передается при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей, через материалы и поверхности.
Впервые Марбург был выявлен в 1967 году в Европе. Он получил такое название потому, что вспышка произошла в одноименном городе Германии.
Опубликовано: Светлана Репина
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