В Гане выявлен очень заразный смертельный вирус Марбург

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на этой неделе в западной части Африки зарегистрирован вирус Марбург. Его особенностью является высокий уровень заразности.

Сообщается, что после положительного результата на данный вирус умерли два человека, не являющиеся родственниками друг друга. Это произошло в южном регионе Ганы.

Марбугр – это вирус, вызывающий высокоинфекционное заболевание. Оно похоже на лихорадку Эбола. Вакцин от этой болезни нет.

Сейчас в Гане проводится работа по выявлению и изоляции и контактов, смягчением распространения вируса. В страну направлены специалисты ВОЗ.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти говорит, что органы здравоохранения отреагировали быстро, поэтому получили преимущество в подготовке к возможной вспышке.

Смертность от Марбурга достигает 90%. Это разновидность геморрагической лихорадки. Предполагается, что люди заразились вирусом от африканских фруктовых летучих мышей.

Заболевание не распространяется воздушно-капельным путем. Он передается при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей, через материалы и поверхности.

Впервые Марбург был выявлен в 1967 году в Европе. Он получил такое название потому, что вспышка произошла в одноименном городе Германии.