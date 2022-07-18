Госдеп: США введут санкции против Ирана в случае передачи беспилотников России
Пресс-служба американского Госдепартамента предупредила правительство Ирана о возможных санкциях в случае возможного военного сотрудничества с Россией во время спецоперации на Украине.
Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон намерен ввести существенные санкционные ограничения в отношении Ирана в случае, если правительство этой страны передаст России военные беспилотники.
По данным Госдепа, после начала специальной военной операции армии РФ на Украине российские чиновники дважды приезжали в Иран, осмотрев местные БПЛА, которые по версии американских политиков, иранские коллеги хотят передать России в количестве более ста штук.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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