Госдеп: США введут санкции против Ирана в случае передачи беспилотников России

Пресс-служба американского Госдепартамента предупредила правительство Ирана о возможных санкциях в случае возможного военного сотрудничества с Россией во время спецоперации на Украине.

Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон намерен ввести существенные санкционные ограничения в отношении Ирана в случае, если правительство этой страны передаст России военные беспилотники.

По данным Госдепа, после начала специальной военной операции армии РФ на Украине российские чиновники дважды приезжали в Иран, осмотрев местные БПЛА, которые по версии американских политиков, иранские коллеги хотят передать России в количестве более ста штук.