Стивен Кинг пообещал написать книгу о боевых действиях на Украине

Российские пранкеры дозвонились Стивену Кингу от имени Владимира Зеленского и попросили написать книгу ужасов о событиях на Украине.

18 июля российские пранкеры Лексус и Вован позвонили писателю Стивену Кингу и, представившись Владимиром Зеленским, попросили написать фэйковую книгу о зверствах, которые совершали российские солдаты во время СВО на Украине.

Кинг согласился с просьбой «украинского лидера» представить вымышленные события в качестве реальной истории, объяснив своё решение тем, что нельзя позволять другим новостям вытеснять Украину из информационного пространства.