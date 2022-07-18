Стивен Кинг пообещал написать книгу о боевых действиях на Украине
Российские пранкеры дозвонились Стивену Кингу от имени Владимира Зеленского и попросили написать книгу ужасов о событиях на Украине.
18 июля российские пранкеры Лексус и Вован позвонили писателю Стивену Кингу и, представившись Владимиром Зеленским, попросили написать фэйковую книгу о зверствах, которые совершали российские солдаты во время СВО на Украине.
Кинг согласился с просьбой «украинского лидера» представить вымышленные события в качестве реальной истории, объяснив своё решение тем, что нельзя позволять другим новостям вытеснять Украину из информационного пространства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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