Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс утверждает, что Вашингтон заставит Китай заплатить в случае, если тот будет поставлять оружие в Россию или помогать Москве обходить санкции.
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что Соединённые Штаты намерены ответить Китаю, если его правительство начнёт поставку вооружений в Россию. Также Прайс не советует КНР помогать Москве обходить западные санкции, поскольку тогда экономические рестрикции будут введены против самого Китая.
При этом Нед Прайс отметил, что пока в США не наблюдают, чтобы Пекин помогал Москве, однако если это случится, что санкции против Китая введут также американские страны-сателлиты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга