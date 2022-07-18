Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс утверждает, что Вашингтон заставит Китай заплатить в случае, если тот будет поставлять оружие в Россию или помогать Москве обходить санкции.

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что Соединённые Штаты намерены ответить Китаю, если его правительство начнёт поставку вооружений в Россию. Также Прайс не советует КНР помогать Москве обходить западные санкции, поскольку тогда экономические рестрикции будут введены против самого Китая.

При этом Нед Прайс отметил, что пока в США не наблюдают, чтобы Пекин помогал Москве, однако если это случится, что санкции против Китая введут также американские страны-сателлиты.