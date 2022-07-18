Гутерриш требует вернуть на мировые рынки продукты и удобрения из РФ и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир нуждается в продуктах питания и удобрениях из Украины и России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в заседании организации, посвящённое мировой продовольственной безопасности. Появившись перед слушателями в формате видеосвязи, Гутерриш заявил, что продукты питания из России и Украины следует незамедлительно вернуть на мировые рынки.

Также Антониу Гутерриш заявил, что мир нуждается в российских удобрениях, однако для получения доступа к ним ООН должны идти на смелые политические меры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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