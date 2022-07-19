МИД Чехии просит Евросоюз пересмотреть соглашение по визам с Россией
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обратился к лидерам Евросоюза с просьбой пересмотреть соглашение по визам с РФ.
19 июля лидер чешского Министерства иностранных дел Ян Липавский сообщил, что в ближайшие десять лет отношения между Европейским союзом и Россией будут непростыми ввиду российской военной спецоперации на территории Украины.
В связи с этим Липавский предлагает Евросоюзу вернуться к некоторым соглашениям с Россией о визах. Примечательно, что ранее МИД Чехии запретил выдавать визы россиянам и белорусам до марта 2023 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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