МИД Чехии просит Евросоюз пересмотреть соглашение по визам с Россией

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обратился к лидерам Евросоюза с просьбой пересмотреть соглашение по визам с РФ.

19 июля лидер чешского Министерства иностранных дел Ян Липавский сообщил, что в ближайшие десять лет отношения между Европейским союзом и Россией будут непростыми ввиду российской военной спецоперации на территории Украины.

В связи с этим Липавский предлагает Евросоюзу вернуться к некоторым соглашениям с Россией о визах. Примечательно, что ранее МИД Чехии запретил выдавать визы россиянам и белорусам до марта 2023 года.