Европейские лидеры еще не решили, поедут ли в Пекин по приглашению Си Цзиньпина

Европейские лидеры получили приглашение на встречу с Си Цзиньпном, которая должна состояться в ноябре в Пекине. Но многие из них еще не решили, поедут ли в Китай.

Сообщается, что пиглашены канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В прошлом году обсуждался визит Макрона вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, желавшей попрощаться с Китаем, с которым у нее сложились тесные связи.

Китайская сторона уже начала подготовку к визиту, однако он был отменен. Официальная версия – сложные протоколы по коронавирусу.

Си Цзиньпин встретился с несколькими мировыми лидерами на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале. Среди них были Владимир путин и президент Сербии Александр Вучич, но не западные лидеры.

В Париже обсуждают, как поступить с приглашением. Но известно, что лидеры самых могущественных стран Европы выступают за диалог с Китаем по таким вопросам, как Украина, продовольственная безопасность и экономические отношения.

Во вторник состоятся двусторонние переговоры, на которых Евросоюз планирует заключить технические соглашения по открытию китайского рынка для европейских компаний.

Организовать эти переговоры было непросто, поскольку предложения Брюсселя долгое время оставались без ответа.