Камала Харрис: в США оружия больше, чем людей

Американский вице-премьер Камала Харрис утверждает, что на территории США людей меньше, чем оружия, находящегося в свободном допступе.

19 июля вице-премьер США Камала Харрис заявила, что в её стране за последние двадцать лет в три раза увеличилось производство оружия, ввиду чего на сегодняшний момент в Соединённых Штатах оружия больше, нежели людей. При этом Харрис считает, что в большей степени данное оружие угрожает темнокожей части населения США.

Камала Харрис напомнила, что сейчас темнокожие составляют 13 процентов от всего населения американского государства, однако 62 процента из них становятся жертвами вооружённых нападений в стране.