США провели «обнадеживающие» переговоры с Индией по поводу ограничения цен на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что переговоры с Индией по поводу ограничения максимальной цены на российскую нефть прошли обнадеживающе.

Она отметила, что положительно относится к этой инициативе. Эту тему обсуждали на недавних саммитах G7 и G20, где присутствовала Индия.

Предполагается, что в механизме ограничения цены будут задействованы крупнейшие экономики мира. В качестве инструментов рассматриваются запрет на страхование или финансирование поставок нефти из России сверх фиксированной суммы.

Такая мера должна сократить прибыль РФ от продажи нефти, поскольку рост цен смягчает действие санкций.

В марте на фоне российско-украинского конфликта цены на сырую нефть превысили 120 долларов за баррель. Ожидается их рост до 175 долларов.

Индия и Китай значительно нарастили поставки нефти из России, поэтому страны Запада стремятся привлечь их на свою сторону.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов Индии заявил, что его страна пока не давала никаких обещаний по поводу ограничения цен.

Но он признал, что во время переговоров с США индийская сторона не выражала враждебности к данной идее.