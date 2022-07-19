Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона

Члены британского парламента не стали поддерживать вынесение вотума недоверия правительству экс-премьера страны Джонсона.

В ночь на вторник члены Палаты лордов парламента Великобритании провели голосование по вопросу вынесения вотума недоверия Кабинету министров, сформированного при Борисе Джонсоне. Сейчас 358 мест в британском парламенте из 650 возможных принадлежит членам консервативной партии, которая ранее возглавлялась самим Джонсоном.

Британский парламент вёл прямую трансляцию сегодняшнего голосования, благодаря чему стало известно, что большинством голосов вотум недоверия правительству был отклонён: против вотума проголосовали 349 депутатов, в то время как отдали свои голоса за лишь 238 человек.