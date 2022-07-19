Иран ввел санкции против американцев в ответ на угрозы Байдена

Во время недавней поездки в Израиль президент США Джо Байден заявил, что применит военную силу, если это будет единственным способом остановить разработку ядерного оружия в Иране.

В ответ на это Тегеран ввел санкции в отношении бывших и действующих официальных лиц США. Это символическая мера, которая не будет иметь практически никакого эффекта.

Ни у кого из тех, кто попал под санкции, нет активов в Иране и общих дел с организациями, располагающими такими активами.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что лица, в отношении которых введены санкции, участвовали в поддержке иранской оппозиционной организации Народных моджахедов.

Представитель Национального совета сопротивления Ирана, группы, которая занимает жесткую позицию по санкциям, направленным против лидеров и экономики Ирана, в заявлении для The Independent осудил санкции Тегерана в отношении официальных лиц США.

Он сказал, что в санкционный список попали именно те люди, которые борются с поддерживаемым государством терроризмом со стороны властей Ирана.

Тем временем у посольства Бельгии в Вашингтоне уже третью неделю проходят демонстрации. Их участники требуют от администрации Байдена занять официальную позицию против предложенного договора по обмену заключенными между Ираном и Бельгией.

Государственный департамент США отказался занять определенную позицию, настаивая при этом на том, что все страны обязаны твердо противостоять практике задержания граждан другой страны по политически мотивированным обвинениям.