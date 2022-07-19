Строительство газопровода Россия-Китай начнется в ближайшие годы

Financial Times сообщает, что в 2024 году будет начало строительство газопровода из России в Китай. Он пройдет через территорию Монголии и будет называться «Сила Сибири 2».

Протяженность трубопровода составит 2600 км. Ожидается, что он заработает в 2030 году.

При этом Монголия получит свою выгоду в виде транзитных сборов и налогов, что поможет восстановить экономику после пандемии.

С 2019 года экспорт российского газа в Китай увеличивается. Но в условиях отказа Европы от газа из России этот вопрос получает первоочередное значение.

Между тем Евросоюз подписал новое газовое соглашение с Азербайджаном. Оно предусматривает поставки природного газа из этой страны.

Прогнозируется двукратное увеличение объемов газовых поставок из Азербайджана в Европу. К 2027 году европейские страны будут получать как минимум 20 кубометров энергоносителя.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что данное соглашение открывает новую страницу в энергетическом сотрудничестве Европы с Азербайджаном.

Она также назвала Азербайджан ключевым партнером в усилиях европейских стран отказаться от российских ископаемых видов топлива.