Стартап Synchron имплантировал свое устройство в мозг американского пациента раньше, чем Neutralink Илона Маска
Стартап Synchron впервые в США провел имплантацию в мозг пациента с параличом устройства, которое поможет ему общаться с помощью мыслей.
При наличии такого устройства даже полностью обездвиженный человек может делиться своими мыслями с окружающими, отправляя их в виде сообщений или электронных писем.
Synchron уже установил такой мозговой имплантат четверым пациента в Австралии. Теперь они могут отправлять сообщения в WhatsApp и делать покупки в интернете.
Стартап получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA устанавливать имплантаты людям.
Проект Neutralink Илона Маска такого разрешения пока не получил, хотя ее руководитель говорит, что испытания на людях можно начать уже в 2020 году.
Ранее в этом году соучредитель и бывший президент Neuralink Макс Ходак сообщил, что инвестировал в Synchron после ухода из стартапа Маска.
Имплантаты обеих компаний имеют схожее применение. Они преобразуют сигналы мозга в компьютерные команды.
Но Маск пообещал, что его устройство даст людям телепатические способности и искусственный интеллект. Кроме того, для установки имплантата Synchron не требуется разрезание черепа, в отличие от устройства Neuralink.
Опубликовано: Светлана Репина
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