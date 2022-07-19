Садоводы рассказали, какие лекарственные растения можно выращивать на даче

Лекарственные растения на грядках огорода – это экологически чистый продукт, незаменимый для лечения и профилактики болезней.

Валериана – это многолетник, вырастающий до 32 м в высоту. Ему подойдут низинные сырые места. В лечение используются корни травы.

Лекарственный алтей хорошо растет при высокой влажности и цветет все лето. Его используют при заболеваниях ЖКТ и воспалениях. Алтей оказывает отхаркивающее действие.

Иссоп внешне похож на лаванду. Это растение добавляют в чай, оно прекрасно успокаивает нервную систему, снимает спазмы, стресс и головную боль.

Перечную мяту используют в свежем и сушеном виде для приготовления чая, а также добавляют в различные блюда. Мята хорошо растет на любых почвах на солнце и в тени.

Аптечная ромашка предпочитает почвы с низкой кислотностью, хорошо переносит зиму. Растение оказывает успокаивающее и антибактериальное действие, помогает при пищевых отравлениях.

Мелиссу можно выращивать в полутени и на солнечных участках. У нее приятный цитрусовый аромат. Трава тонизирует организм и благотворно влияет на нервную систему.

Для выращивания лаванды подходит песчаный грунт и солнечное место. Она хорошо снимает усталость, помогает расслабиться и украшает огород.