Садоводы рассказали, какие лекарственные растения можно выращивать на даче
Лекарственные растения на грядках огорода – это экологически чистый продукт, незаменимый для лечения и профилактики болезней.
Валериана – это многолетник, вырастающий до 32 м в высоту. Ему подойдут низинные сырые места. В лечение используются корни травы.
Лекарственный алтей хорошо растет при высокой влажности и цветет все лето. Его используют при заболеваниях ЖКТ и воспалениях. Алтей оказывает отхаркивающее действие.
Иссоп внешне похож на лаванду. Это растение добавляют в чай, оно прекрасно успокаивает нервную систему, снимает спазмы, стресс и головную боль.
Перечную мяту используют в свежем и сушеном виде для приготовления чая, а также добавляют в различные блюда. Мята хорошо растет на любых почвах на солнце и в тени.
Аптечная ромашка предпочитает почвы с низкой кислотностью, хорошо переносит зиму. Растение оказывает успокаивающее и антибактериальное действие, помогает при пищевых отравлениях.
Мелиссу можно выращивать в полутени и на солнечных участках. У нее приятный цитрусовый аромат. Трава тонизирует организм и благотворно влияет на нервную систему.
Для выращивания лаванды подходит песчаный грунт и солнечное место. Она хорошо снимает усталость, помогает расслабиться и украшает огород.
Опубликовано: Светлана Репина
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