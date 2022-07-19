Агрономы назвали лучшую многолетнюю зелень для огорода

Многие виды витаминной зелени относятся к многолетникам. Их не нужно каждый год высаживать на грядки, но необходимо обеспечить им хороший уход.

Многолетнюю рукколу сажают на легких плодородных почвах на солнечных или слегка притененных местах. Ей подходят органические удобрения, например, компост.

Спаржа предпочитает солнечные места, ей требуются регулярный полив, органические подкормки мульчирование. Собирать верхушки молодых побегов нужно до распускания.

Ревень растет не менее 10 лет. Его крупные кусты и кружевные соцветия становятся настоящим украшением участка. Стебли используют для приготовления напитков и десертов.

Любисток не слишком требователен к условиям выращивания, он может десятилетиями расти практически без ухода. Сушеные растения используют в качестве приправы, свежие добавляют в салаты и другие блюда.

Черемша – это луковичное растение, которому нужны влажная земля и легкое притенение. Пикантный вкус зелени порадует настоящих гурманов.

Для щавеля нужно подобрать нейтральную плодородную землю и посеять его под зиму или весной. Молодые листья нужно собирать до цветения. При условии регулярных поливов и обрезки, щавель будет расти весь сезон.

Приморский катран – растение со съедобными корнями, листьями и стеблями. Их отваривают или добавляют в салаты в свежем виде. Растение высевают под зиму и удобряют зрелым компостом.