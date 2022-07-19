Фермеры объяснили, почему горчат огурцы и как этого избежать
Огурцы приобретают неприятный горьковатый привкус при неправильном уходе. Если вовремя исправить ошибки, можно получить хороший урожай плодов с великолепным вкусом.
Горечь огурцам придает особое вещество, которое они вырабатывают в ответ на неблагоприятные условия роста. Оно синтезируется в листьях, а затем распространяется по растению.
Первая ошибка – это посадка огурцов в тени. Растениям нужен свет, поэтому сажать их следует на открытых, хорошо освещенных участках.
Следующая проблема – загущение посадок. Огурцы становятся горькими, когда им не хватает места. Между растениями должен быть интервал как минимум в 35 см.
Огурцы плохо переносят холодную погоду. При низких дневных или ночных температурах они становятся горькими.
Не менее опасны и температурные перепады, сочетание теплых дней и ночных заморозков, сильная жара, особенно без увлажнения почвы.
Огурцы очень любят воду, поливать их необходимо регулярно. Можно опрыскивать растения. Желательно, чтобы влажность почвы была на уровне 70%.
После каждого полива почву нужно рыхлить, но не слишком глубоко. У растения поверхностная корневая система, которую легко повредить.
Огурцам необходимы питательные подкормки. Но нельзя допускать избытка удобрения, это тоже может спровоцировать горечь.
Опубликовано: Светлана Репина
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