Фермеры назвали главные ошибки в поливе перца
Если неправильно поливать перец, возникают проблемы с развитием растений, их плодоношением. К поливу нужно относиться очень внимательно.
Нельзя поливать перец слишком обильно и часто в период цветения и плодоношения. В этом случае влага застаивается у корней, начинаются процессы гниения.
При повышенной влажности огородную культуру часто поражают грибковые заболевания. Избыток воды может привести к отсутствию цветения и оставить огородника без урожая.
Пересыхания грунта тоже негативно влияет на кусты. В период набора зеленой массы это не так опасно, как во время плодоношения и цветения. Особенно важно поддерживать влажность грунта в жаркую погоду.
Для полива перца не подходит ледяная вода. Перепад температур создает стресс для растения, из-за этого плодоношение замедляется или прекращается.
Воду для полива обязательно нужно отстаивать. Как вариант можно организовать автоматический капельный полив.
Поливать перец нужно не прямо под стебель, а на некотором расстоянии от него. Это необходимо, чтобы грунт не размывало, а корни растения не оголялись.
Полив по листьям возможет только вечером после жаркого дня. Если делать это в прохладную погоду, вода будет медленно испаряться с листьев и плодов, что приведет к подгниванию.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
The Daily Star: бросивший жену ради беженки из Украины британец разорился
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Бунт в тюрьме Эквадора привёл к гибели тринадцати заключённых
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции