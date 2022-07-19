Фермеры назвали главные ошибки в поливе перца

Если неправильно поливать перец, возникают проблемы с развитием растений, их плодоношением. К поливу нужно относиться очень внимательно.

Нельзя поливать перец слишком обильно и часто в период цветения и плодоношения. В этом случае влага застаивается у корней, начинаются процессы гниения.

При повышенной влажности огородную культуру часто поражают грибковые заболевания. Избыток воды может привести к отсутствию цветения и оставить огородника без урожая.

Пересыхания грунта тоже негативно влияет на кусты. В период набора зеленой массы это не так опасно, как во время плодоношения и цветения. Особенно важно поддерживать влажность грунта в жаркую погоду.

Для полива перца не подходит ледяная вода. Перепад температур создает стресс для растения, из-за этого плодоношение замедляется или прекращается.

Воду для полива обязательно нужно отстаивать. Как вариант можно организовать автоматический капельный полив.

Поливать перец нужно не прямо под стебель, а на некотором расстоянии от него. Это необходимо, чтобы грунт не размывало, а корни растения не оголялись.

Полив по листьям возможет только вечером после жаркого дня. Если делать это в прохладную погоду, вода будет медленно испаряться с листьев и плодов, что приведет к подгниванию.