Агрономы рассказали, как ухаживать за кустами смородины после сбора урожая

Ухаживать за смородиной необходимо не только перед плодоношением и во время созревания ягод. После сбора урожая кусты тоже нуждаются в уходе.

Когда ягоды уже собраны, необходимо тщательно убрать сорняки и растительные остатки из приствольных кругов растений.

Чтобы в следующем году получить хороший урожай, кусты необходимо обрезать. Сухие и поврежденные ветки срезают острым секатором, равно как и те, что создают излишнюю густоту куста.

Если на кустах присутствуют признаки заболеваний, все поврежденные ветки удаляются, сразу же выносятся за пределы участка и там сжигаются.

Поскольку на кустах уже нет ягод, их можно обработать инсектицидами от вредителей. Чаще всего смородину атакуют огневка, паутинный клещ или тля.

Не будет лишней обработка от болезней бактериального или инфекционного характера. Для профилактики достаточно одной процедуры, при наличии болезни обработку следует повторить несколько раз.

Кусты нужно поливать, чтобы они смогли сформировать корневую систему и заложить почки для будущего урожая.

Увлажнять почву нужно на глубину корней. У молодых растений это примерно метр, у взрослых – около полутора.