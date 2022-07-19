Фермеры объяснили, почему гниют яблоки на деревьях и что с этим делать

Яблоки могут гнить прямо на деревьях по нескольким причинам. Главная задача огородника – найти причину и устранить ее.

Гниение может быть вызвано паршой – грибковым заболеванием, которое часто проявляется в жаркую погоду при повышенной влажности. Его признаки – мелкие пятна на плодах и листьях.

Постепенно яблоки трескаются, гниль попадает внутрь. Все опавшие плоды и листья нужно собрать и сжечь, а дерево обработать раствором аммиачной селитры или мочевины.

Яблоки могут гнить из-за хлороза. При этом заболевании листья и плоды желтеют и покрываются пятнами, которые постепенно растрескиваются и провоцируют гниение.

С хлорозом можно бороться при помощи препаратов железа, например, железного купороса. Для обработки дерева препарат разводят водой.

Монилиоз также может привести к появлению гнили. Плоды становятся коричневыми с белым налетом. В таких случаях пораженные листья и плоды удаляют, дерево обрабатывают раствором коллоидной серы.

Мухосед – это болезнь, которая чаще поражает старые и густые деревья. На листьях и плодах появляются черные пятна, постепенно развиваются процессы гниения.

В такой ситуации решающую роль играет профилактика. Крону нужно своевременно обрезать, а при внесении удобрений избегать чрезмерного количества азота.