Агрономы рассказали, как правильно подкармливать грушу, чтобы получить хороший урожай

Правильно выбранные подкормки ускоряют плодоношение груши, увеличивают урожай, укрепляют иммунитет дерева, помогают ему противостоять болезням и атакам вредителей.

Первая подкормка груши проводится весной. Для этого можно использовать органику или минеральные составы. Все удобрения вносятся в жидком виде после схода снега.

Можно использовать раствор мочевины или куриного помета. В период фосфата стоит внести суперфосфат или настой коровяка, разведенный водой.

На ведро с водой уходит 100 г суперфосфта. Раствор коровяка удобно готовить в емкость 10 л. Ее наполнят водой и добавлять 1 кг коровяка.

Летом грушу подкармливают фосфорными, азотными и калийными удобрениями. Можно заделать в грунт органику в период созревания плодов.

Нехватку питательных веществ можно определить по внешнему виду растения. Например, светлый цвет листьев говорит о нехватке азота.

Осенняя подкормка готовит грушу к зимовке, восполняет израсходованные питательные вещества. С этой целью используют суперфосфат и сульфат калия.

Перед заморозками приствольный круг рекомендуется замульчировать слоем торфа либо перегноя, чтобы насытить корни питательными веществами и защитить их от морозов.