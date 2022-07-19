Агрономы рассказали, как правильно подкармливать грушу, чтобы получить хороший урожай
Правильно выбранные подкормки ускоряют плодоношение груши, увеличивают урожай, укрепляют иммунитет дерева, помогают ему противостоять болезням и атакам вредителей.
Первая подкормка груши проводится весной. Для этого можно использовать органику или минеральные составы. Все удобрения вносятся в жидком виде после схода снега.
Можно использовать раствор мочевины или куриного помета. В период фосфата стоит внести суперфосфат или настой коровяка, разведенный водой.
На ведро с водой уходит 100 г суперфосфта. Раствор коровяка удобно готовить в емкость 10 л. Ее наполнят водой и добавлять 1 кг коровяка.
Летом грушу подкармливают фосфорными, азотными и калийными удобрениями. Можно заделать в грунт органику в период созревания плодов.
Нехватку питательных веществ можно определить по внешнему виду растения. Например, светлый цвет листьев говорит о нехватке азота.
Осенняя подкормка готовит грушу к зимовке, восполняет израсходованные питательные вещества. С этой целью используют суперфосфат и сульфат калия.
Перед заморозками приствольный круг рекомендуется замульчировать слоем торфа либо перегноя, чтобы насытить корни питательными веществами и защитить их от морозов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
The Daily Star: бросивший жену ради беженки из Украины британец разорился
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Бунт в тюрьме Эквадора привёл к гибели тринадцати заключённых
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции