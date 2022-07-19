The Daily Star: бросивший жену ради беженки из Украины британец разорился

Новостное издание The Daily Star рассказало историю о британце, который бросил свою супругу ради беженки из Украины и разорился.

Житель Великобритании Энтони Гарнетт вместе с супругой приютил украинскую беженку из Львова Софию Каркадым. Двадцатидвухлетняя Карадым увела Гарнетта из семьи спустя десять дней знакомства, в то время как экс-жена британца осталась одна с двумя детьми после десяти тел брака.

Теперь же выяснилось, что Энтони Гарнетт фактически лишился средств к существованию: ранее он владел частным охранным предприятием, однако повышенное внимание журналистов к британцу отпугивает клиентов. Гарнетт признаётся, что теперь он вместе с украинкой Каркадым просит деньги у родственников чтобы выжить.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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