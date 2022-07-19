Садоводы объяснили, что нужно делать с корнями саженцев перед посадкой
Чтобы дерево хорошо прижило, активно росло и со временем давало хороший урожай, не болело и не подвергалось другим повреждениям, перед посадкой нужно внимательно осмотреть корни саженцев.
Корневую систему саженца нужно промыть. Подгнившие, сломанные, поврежденные участки необходимо срезать до здоровых тканей.
Площадь среза нужно делать минимально. Его необходимо осмотреть. Срез должен быть белы, коричневый цвет указывает на то, что саженец засыхал, подмерзал или гнил.
Чтобы срез был небольшим, не стоит делать его косым. Лучше накладывать секатор перпендикулярно.
У саженцев-двухлеток вишни, яблони, сливы, груши корни нужно укоротить до 10-35 см, вне зависимости от наличия на низ повреждений.
Части корней, на которых имеются вздутия, срезают и уничтожают. То же касается корней, которые растут вверх или к центру корневой системы.
Саженцы нужно вымочить в 1% растворе медного купороса на протяжении 5 минут, а затем промыть водой.
Для улучшения приживаемости делают болтушку, добавляя в нее субстанцию, которую оставляют на поверхности земли дождевые черви.
Опубликовано: Светлана Репина
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