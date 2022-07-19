Жара под 40 и превышение уровня озона - как проходит лето в Париже

Французская столица готовится к аномальной жаре. Во вторник в Париже прогнозируют до +40 градусов. В понедельник на западе Иль-де-Франс уровень озона будет выше допустимой нормы.

В парижском регионе еще в воскресенья нарастает небывалая жара, столбик термометра ко вторнику поднимется до 40 градусов.

Организация Airparif, которая занимается изучением качественных характеристик воздуха в Париже и его округах, проинформировала: с понедельника на западе Иль-де-Франс уровень озонового слоя будет превышен. Это ведет к значительному ухудшению качества воздуха.

Превышение допустимой нормы уровня озона было отмечено и на предыдущей неделе. В связи с этим власти призывали жителей Франции не пользоваться в эти дни машинами, а сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Озон загрязняет атмосферу, проникая в ее нижние слои, это газ способствует формированию токсичных соединений, содержащих азотную и серную кислоты.