Cumhuriyet: США теряют влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион

Издание Cumhuriyet сообщает, что США окончательно утратили влияние на Ближнем Востоке после недавнего турне Джо Байдена по региону.

Турецкая газета Cumhuriyet утверждает, что поездка Джо Байдена по странам Ближнего Востока ослабила влияние американского государства в регионе. В ходе визита в регион Байден публично заявил, что США будут наращивать своё присутствие на Ближнем Востоке с целью недопущения там вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай.

Данное утверждение смутило арабских политиков, поскольку Пекин и Москва уже увеличили своё присутствие в восточных государствах. Глава МИД Китая Ван И также ответил на высказывание Джо Байдена, заявив, что на Ближнем Востоке не существует вакуума, а пространство данных стран принадлежит их народам.