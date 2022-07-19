Telepolis: провал санкций ЕС против России ведёт Европу к «мегакризису»
Издание Telepolis сообщило о том, что санкции Европейского союза против России лишь приближают крах современной Европы.
Журналист новостного агентства Telepolis Эрик Бонзе утверждает, что санкции европейских стран в отношении Европы ведут регион к невиданному мегакризису, последствия которого непредсказуемы. При этом Бонзе напомнил, что ещё до старта спецоперации на Украине в государствах-членах ЕС начался рост инфляции и проблемы с энергетической безопасностью.
Эрик Бонзе подчёркивает, что в политических кругах Евросоюза проигнорировали насущные проблемы, приняв решение о введении ограничительных мер против России, что лишь спровоцировало рост цен на энергоресурсы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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