CNN: США создадут отчёт о тайном военном взаимодействии с Китаем за 5 лет
Лидер военных штабов США Марк Милли поручил создать отчёт о всех взаимодействиях китайский и американской армий за последние пять лет.
19 июля американский телеканал CNN сообщил, что Марк Милли отдал срочное поручение по созданию отчёта, который детализирует все взаимодействия армий Соединённых Штатов и Китая за последние пять лет. В заявлении CNN сказано, что многие контакты американских и китайских военных офиально оставались в тайне.
Одним из подобных случаев скрытного взаимодействия армий Китая и США стал недавний инцидент, о котором кратко рассказал Пентагон накануне. Тогда самолёт американского спецназа столкнулся с китайскими военными самолётами, однако в заявлении Пентагона не уточняется, о какого рода столкновении идёт речь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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