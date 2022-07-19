The American Thinker: Байден терпит поражение в битве с Россией за Украину

Полковник США Дуглас Макгрегор утверждает, что Джо Байден проигрывает в сражении с Россией, решив поддерживать Украину до конца.

Американский полковник Дуглас Макгрегор написал статью для издания The American Thinker, в которой заявил, что планы Джо Байдена о бесконечной поддержке Украины для достижения стратегического поражения России провалились. По мнению Макгрегора, в помощи Украине Байден делает большую ставку на страны НАТО, которые сами переживают кризис и не в состоянии помочь Киеву.

Дуглас Макгрегор напомнил, что одной из основных стран Североатлантического альянса является Германия, которая также стала испытывать экономические трудности после того, как начала вводить санкции против РФ и поддерживать Украину. Макгрегор уверен, что при Джо Байдене США ожидает такая же судьба.