РИА Новости: переговоры в Стамбуле привели к прогрессу в зерновом вопросе

Издание "РИА Новости" сообщает, что турецкие переговоры о вывозе зерна из Украины завершились серьёзными подвижками.

19 июля анонимный источник российского информагентства "РИА Новости" сообщил, что переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле завершились достижением серьёзных подвижек в вопросе экспорта украинского зерна.

Примечательно, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о необходимости позволить вывезти зерно из Украины за границу с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса.