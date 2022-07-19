РИА Новости: переговоры в Стамбуле привели к прогрессу в зерновом вопросе
Издание "РИА Новости" сообщает, что турецкие переговоры о вывозе зерна из Украины завершились серьёзными подвижками.
19 июля анонимный источник российского информагентства "РИА Новости" сообщил, что переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН в Стамбуле завершились достижением серьёзных подвижек в вопросе экспорта украинского зерна.
Примечательно, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о необходимости позволить вывезти зерно из Украины за границу с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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