Тимонин: возобновление работы «Северного потока» снизит цены на газ в ЕС
Сотрудник аналитического агентства Vygon Consulting Иван Тимонин утверждает, что восстановление функционирования российского газопровода "Северный поток" приведёт к снижению цены на газ в ЕС.
19 июля российский аналитик Иван Тимонин сообщил, что в ближайшее время можно будет наблюдать существенное снижение стоимости газа в европейском регионе. При этом Тимонин отметил, что подобные изменения в ценообразовании станут возможны в случае, если российский трубопровод "Северный поток" вновь будет запущен.
Накануне канадская фирма Siemens Energy отправила турбину для "Северного потока" в Германию. Ожидается, что Берлин вернёт необходимую деталь Москве 24 июля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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