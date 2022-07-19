Тимонин: возобновление работы «Северного потока» снизит цены на газ в ЕС

Сотрудник аналитического агентства Vygon Consulting Иван Тимонин утверждает, что восстановление функционирования российского газопровода "Северный поток" приведёт к снижению цены на газ в ЕС.

19 июля российский аналитик Иван Тимонин сообщил, что в ближайшее время можно будет наблюдать существенное снижение стоимости газа в европейском регионе. При этом Тимонин отметил, что подобные изменения в ценообразовании станут возможны в случае, если российский трубопровод "Северный поток" вновь будет запущен.

Накануне канадская фирма Siemens Energy отправила турбину для "Северного потока" в Германию. Ожидается, что Берлин вернёт необходимую деталь Москве 24 июля.