Тимонин: возобновление работы «Северного потока» снизит цены на газ в ЕС

Сотрудник аналитического агентства Vygon Consulting Иван Тимонин утверждает, что восстановление функционирования российского газопровода "Северный поток" приведёт к снижению цены на газ в ЕС.

19 июля российский аналитик Иван Тимонин сообщил, что в ближайшее время можно будет наблюдать существенное снижение стоимости газа в европейском регионе. При этом Тимонин отметил, что подобные изменения в ценообразовании станут возможны в случае, если российский трубопровод "Северный поток" вновь будет запущен.

Накануне канадская фирма Siemens Energy отправила турбину для "Северного потока" в Германию. Ожидается, что Берлин вернёт необходимую деталь Москве 24 июля.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 