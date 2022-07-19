ВГА Херсонской области посоветовало Киеву забыть о регионе

Официальный представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что Украине следует забыть о Херсоне и прилегающих к нему территориях.

19 июля член временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обратился к представителям Киевской власти, посоветовав им навсегда забыть о регионе, поскольку он окончательно отсоединился от Украины, стремясь войти в состав Российской Федерации.

Также Стремоусов заверил, что в Херсоне никогда не будут праздновать "ночь бандеровцев", о чём по словам политика, явно мечтают в офисе Владимира Зеленского.