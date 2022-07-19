Глава СНБО Украины Данилов: Украина полностью переходит на вооружение НАТО

Украина начинает переход с советского вооружения на вооружение стандартов НАТО.

По словам главы Совета национальной безопасности Украины Данилов заявил, что Вооруженные силы страны переходят на стандарты НАТО.

Данилов назвал данное событие очень важным для страны. В том числе ВСУ будут использовать стандартизированный 155-мм снаряд как стандартный.

Также Данилов подтвердил, что Соединенные Штаты Америки будут отправлять в Украину ракеты для РСЗО HIMARS более высокой дальности.

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь - 155 Калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале", - акцентировал Данилов.

Также Данилов заявил в Европе практически истощилось запасы снарядов советского образца.