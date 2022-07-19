Американцы раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать неудачи мужа
Американские телезрители канала Fox News раскритиковали жену главы Белого дома Джо Байдена Джилл за попытку оправдать неудачи мужа на политической арене.
Ранее Джилл Байден заявляла что у её мужа "много надежд и планов", но необходимость "решать насущные проблемы" не позволяют ему реализоваться полностью. При этом, как отмечает первая леди, президенту "столько всего выпало на пути".
Слова Джилл, сказанные в одной из передач телеканала Fox, вызвали большой отклик в социальных сетях. Большинство комментариев осуждали первую леди за попытку защитить мужа от нападок критиков и носили язвительный характер.
Комментатор Bill Warren отметил: "На что она жалуется? Она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет своей политической карьеры.
"Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами? Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный" - продолжил пользователь с ником Gette.
Подытожив слова Джилл Байден пользователь Amis Chair написал: "Это был ее способ "признать" поражение, ей виднее, она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско".
Джилл Байден не в первый раз становиться объектом нападок со стороны пользователей Интернета и телезрителей. Так во время одной из конференций в городе Сан-Антонио первая леди заявила, что латиноамериканское сообщество настолько же уникально, как тако для завтрака. Она также сравнила диаспору с этническими магазинами Бронкса и цветами в Майами.
Данные слова вызвали шквал критики и негатива в сторону Джилл. Впоследствии леди Байден принесла извинения за свои слова.
Опубликовано: Марчик Артём
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