Украина объявила о переходе на вооружение стандарта НАТО

Украина отказывается от вооружения стандартов Советского Союза и переходит на стандарты НАТО.

Украина будет отказываться от вооружения стандартов СССР и переходить на вооружение стандартов НАТО.

Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности Украины Данилов. По его словам, это станет очень важным шагом.

По словам Данилова, также Украина ожидает поставок ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые могут использоваться на большем расстоянии.

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь - 155 Калибр, другие калибры НАТО", - заявил Данилов.