Fitch объявило об ограниченном дефолте Беларуси
Рейтинговое агентство Fitch заявило, что в Республике Беларусь наступил ограниченный дефолт.
Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченной дефолте Республики Беларусь. Также снижен кредитный рейтинг Беларуси с "С" до "RD"
"Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Белоруссии. Оно понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с "С"("дефолт неизбежен") до "RD" ("ограниченный дефолт" или дефолт по отдельным обязательствам"), - передает РБК.
Такое заявление связано с тем, что Беларусь должна была расплатиться по еврооблигациям 2027 года. При этом ранее стало известно, что Беларусь решила расплатиться по евробондам в рублях.
Опубликовано: Николай Скира
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