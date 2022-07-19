Fitch объявило об ограниченном дефолте Беларуси

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что в Республике Беларусь наступил ограниченный дефолт.

Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченной дефолте Республики Беларусь. Также снижен кредитный рейтинг Беларуси с "С" до "RD"

"Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Белоруссии. Оно понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с "С"("дефолт неизбежен") до "RD" ("ограниченный дефолт" или дефолт по отдельным обязательствам"), - передает РБК.

Такое заявление связано с тем, что Беларусь должна была расплатиться по еврооблигациям 2027 года. При этом ранее стало известно, что Беларусь решила расплатиться по евробондам в рублях.