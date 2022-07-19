Госдеп США угрожает Китаю последствиями за помощь России

Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями за сотрудничество с Россией.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости сообщает, что Соединенные Штаты Америки грозят последствиями за сотрудничество России.

Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, при всем этом на данный момент в Штатах не видят со стороны Китая действий, которые могли бы быть расценены как помощь РФ.

По словам Прайса, также США не намерены терпеть, если Китай начнет поставлять Российской Федерации оружие.

"Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру", - заявил Прайс