Китайское СМИ Global Times написало, что санкции Евросоюза, США и других стран против России оказались недостаточно эффективными.

Государственное СМИ КНР Global Times 19 июля написало, что дальнейшие рестрикции против Москвы будут символическими, а принятые санкции оказались неэффективными.

Китайские аналитики назвали санкции Евросоюза «максимальными» и добавили, что они не смогли сломить Россию.

Однако обозреватели из КНР заявляют, что на руководство Евросоюза давят США, страны Восточной и Центральной Европы, чтобы оно приняло новые санкции.