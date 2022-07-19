Издание Global Times признало, что антироссийские санкции Запада полностью провалились
Китайское СМИ Global Times написало, что санкции Евросоюза, США и других стран против России оказались недостаточно эффективными.
Государственное СМИ КНР Global Times 19 июля написало, что дальнейшие рестрикции против Москвы будут символическими, а принятые санкции оказались неэффективными.
Китайские аналитики назвали санкции Евросоюза «максимальными» и добавили, что они не смогли сломить Россию.
Однако обозреватели из КНР заявляют, что на руководство Евросоюза давят США, страны Восточной и Центральной Европы, чтобы оно приняло новые санкции.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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