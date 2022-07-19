«Коммерсант» назвал сумму потерь зарубежных ретейлеров в случае ухода из России

Российское издание «Коммерсант» заявило, что иностранные сети магазинов одежды утратят 800 миллионов долларов, если уйдут из России.

«Коммерсант» 19 июля опубликовал статью, в которой заявил, что иностранные ретейлеры одежды потеряют 800 миллионов долларов, если полностью уйдут с рынка Российской Федерации.

Журналисты в своих подсчетах ссылаются на данные двух аудиторских компаний.

Допустим, известная шведская компания, полностью ушедшая из России, сообщила о потере 190 миллионов долларов.

Больше всех потеряет испанская компания Inditex – 300 миллионов долларов.