«Коммерсант» назвал сумму потерь зарубежных ретейлеров в случае ухода из России
Российское издание «Коммерсант» заявило, что иностранные сети магазинов одежды утратят 800 миллионов долларов, если уйдут из России.
«Коммерсант» 19 июля опубликовал статью, в которой заявил, что иностранные ретейлеры одежды потеряют 800 миллионов долларов, если полностью уйдут с рынка Российской Федерации.
Журналисты в своих подсчетах ссылаются на данные двух аудиторских компаний.
Допустим, известная шведская компания, полностью ушедшая из России, сообщила о потере 190 миллионов долларов.
Больше всех потеряет испанская компания Inditex – 300 миллионов долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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