«Коммерсант» назвал сумму потерь зарубежных ретейлеров в случае ухода из России

Российское издание «Коммерсант» заявило, что иностранные сети магазинов одежды утратят 800 миллионов долларов, если уйдут из России.

«Коммерсант» 19 июля опубликовал статью, в которой заявил, что иностранные ретейлеры одежды потеряют 800 миллионов долларов, если полностью уйдут с рынка Российской Федерации.

Журналисты в своих подсчетах ссылаются на данные двух аудиторских компаний.

Допустим, известная шведская компания, полностью ушедшая из России, сообщила о потере 190 миллионов долларов.

Больше всех потеряет испанская компания Inditex – 300 миллионов долларов.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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