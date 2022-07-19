МИД РФ ответил на требования Кулебы провести трибунал над Россией
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ответил на требования Дмитрия Кулебы провести международный военный суд над Россией.
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 19 июля ответил на предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы расследовать военные преступления России.
Вершинин заявил, что суд нужно провести не над российскими, а над киевскими властями.
Накануне Кулеба выступил с заявлением, что обратится к прокурору Международного уголовного суда, к правительству Нидерландов, к Еврокомиссии для формирования международного трибунала для России.
Вершинин назвал такие действия кампанией по искажению действительности и беспочвенными обвинениями.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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