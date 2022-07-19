Медведев назвал Вашингтон спонсором международного терроризма
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Соединенные штаты Америки спонсором международного терроризма.
Бывший президент России Дмитрий Медведев 19 июля опубликовал в своем Telegram-канале сообщение по поводу влияния США на мировой терроризм.
Медведев сказал, что американские военные оставили в Афганистане технику на сумму 85 миллиардов долларов.
Теперь, говорит чиновник, Белый дом постоянно поставляет Украине оружие.
Он добавил, что, как в Афганистане действовали коррупционные схемы поставки оружия в третьи страны, так они действуют и в Украине.
Медведев добавил, что американское оружие, которое поставлялось в Украину, окажется в руках самых разных злодеев по всему миру.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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