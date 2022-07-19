Медведев назвал Вашингтон спонсором международного терроризма

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Соединенные штаты Америки спонсором международного терроризма.

Бывший президент России Дмитрий Медведев 19 июля опубликовал в своем Telegram-канале сообщение по поводу влияния США на мировой терроризм.

Медведев сказал, что американские военные оставили в Афганистане технику на сумму 85 миллиардов долларов.

Теперь, говорит чиновник, Белый дом постоянно поставляет Украине оружие.

Он добавил, что, как в Афганистане действовали коррупционные схемы поставки оружия в третьи страны, так они действуют и в Украине.

Медведев добавил, что американское оружие, которое поставлялось в Украину, окажется в руках самых разных злодеев по всему миру.