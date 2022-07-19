После просмотра фильма ужасов мужчина из Англии решил напугать невесту и случайно повесился

Мишель Делаханти-Эванс до сих пор не может поверить в то, какая ужасная и нелепая трагедия произошла с её женихом Филипом Бернсом.

Жители Камбрии (Англия) вернулись домой после увеселительной прогулки, во время которой довольно много выпили и отлично провели время.

Дома пара начала смотреть сериал «Американская история ужасов».

После просмотра Мишель, подпевая работающему телевизору, обернулась и пришла в ужас, увидев, что 36-летний жених висит бездыханным на двери гостиной. Вызванные парамедики, к сожалению, ничем не смогли помочь задохнувшемуся мужчине.

Коронер Николас Шоу, комментируя произошедшее, уверяет, что это, скорей всего, не было обычным самоубийством. Никто не кончает с собой после весело проведённого вечера.

Видимо, Филип под впечатлением от сериала ужасов (и под действием алкоголя) решил напугать Мишель мнимым повешением, но перестарался. Однако, как это ни печально, трагически погибший мужчина уже никому не сможет поведать о том, какие мотивы преследовал.