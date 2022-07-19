Никас Сафронов: тело Градского будет эксгумировано

Вокруг наследства Градского так и ходят легенды. Непонятно, когда оно окончательно будет разделено, но эта ситуация наделала много шума. Никас Сафронов даже сказал, что тело артиста будет эксгумировано, чтобы определить степень родства с детьми.

Александр Градский скоропостижно умер в прошлом году. Не успело стать великого музыканта тут же все кощунственно накинулись на его наследство.

Суд за судом, наследство оказалось намного сложнее поделить, чем хотелось бы. Семья у Градского оказалась не маленькая - жена с двумя детьми и еще двое старших детей, а совсем недавно к дележке подключилась и сестра Александра, которая всенародно обвинила умершую знаменитость, мол он прибрал все семейное имущество и ей не оставил.

К тому же подключилась и бывшая жена, которая настаивает на своей части, потому что благодаря ей он стал такой популярный.

Пока непонятно, чья алчность победит, но шум поднялся не шуточный.

Эту ситуацию прокомментировал Никас Сафронов, который был близким другом Градского. По его словам все как коршуны накинутся на деньги и скоро появятся еще гипотетические наследники. Правда для определения родства придется эксгумировать тело музыканта, чтобы определить родственную принадлежность. Надо отдать должное, Марина Градская никак не отвечает на данные нападки.