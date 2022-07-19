Экс участницу "Дома-2" Алёну Рапунцель могут лишить родительских прав

Бывшую участницу проекта "Дом-2" Алёну Рапунцель могут лишить родительских прав из-за того, что та не занимается воспитанием своих наследников.

Появилась информация, что на бывшую участницу "Дома-2" Алену Рапунцель подана жалоба в органы опеки.

Алена Савкина (Рапунцель) - родная сестра скандально известной участницы телестройки Ольги Рапунцель. На проект "Дои-2" Алена пришла 5 февраля 2018 года. Изначально девушка приехала из Владивостока вместе с мужем сестры Димой Дмитриенко, чтобы помогать Ольге. Однако в результате Алена стала участницей реалити.

Причиной беспокойства стали фото знаменитости из ночных клубов. Получается, что молодая мать не занимается воспитанием своих сыновей ради тусовок.

В сообщении, которое попало в сеть, сказано:

В управление опеки и попечительства по городскому округу Балашиха Министерства социального развития Московской области поступила информация о неблагополучии в семье Семиной Алены Дмитриевны. ... Управление просит взять семью на профилактический учет и оказать содействие семье в пределах вашей компетенции.

Экс-участница "Дома-2" - мама Богдана (2 года), которого звезда экрана родила от Ильи Яббарова (также участника развлекательного шоу), а также сына Святослава (3 месяца) от Ильи Семина.

Не так давно Алена подала на развод со вторым супругом. Расставание молодых людей сопровождалось скандалом, вызванным взаимными обвинениями в измене.

Скорее всего заявление на молодую мать написано хейтерами звезды "Дома-2", которые уверены, что воспитанием наследников занимается бабушка (мама Алены).

Это не первая жалоба в соответствующую инстанцию. 2 года назад госорганы уже получали подобное заявление. В то время Рапунцель была ещё участницей шоу.

Фанаты проекта были возмущены тем, что мама часто выезжала за пределы проекта, оставляя малыша с папой.